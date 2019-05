Interimstrainer Pawlak: Am Sonntag nicht La Paloma machen

Köln (dpa/lnw) - Interimscoach André Pawlak hat die Fußballprofis des 1. FC Köln vor dem letzten Saison-Heimspiel in die Verantwortung genommen. «Wir haben eine Verpflichtung uns selber, den Fans und auch der Liga gegenüber, am Sonntag nicht La Paloma zu machen», sagte Pawlak am Freitag. Die Kölner stehen vor dem Aufeinandertreffen mit Jahn Regensburg als Zweitligameister und Bundesligaaufsteiger fest. Für sie ist es die sechste Rückkehr in die Erstklassigkeit.

Von dpa