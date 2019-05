Krefeld Pinguine verpflichten Torhüter Rynnäs

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine haben Torhüter Jussi Rynnäs verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, konnte mit dem 31-Jährigen vom finnischen Meisterschaft-Zweiten Kärpät Oulu eine Einigung erzielt werden. «Wir haben uns über mehrere Torhüter ausgetauscht, Informationen eingeholt und Spiele angesehen. Mit Jussi bekommen wir unseren Wunschkandidaten», sagte Pierre Beaulieu, Torwart- und Co-Trainer der Pinguine. «Ich bin im besten Torhüteralter und wollte nach drei Jahren in Oulu noch mal etwas Neues ausprobieren und kennenlernen», kommentierte der Schlussman, der bereits in der amerikanischen Profiliga NHL zum Einsatz kam.

Von dpa