Torhüter Jannick Theißen erhält Profivertrag bei der Fortuna

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Torhüter Jannick Theißen mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2021 ausgestattet. Der 21 Jahre alte Keeper, der bislang in der Regionalligamannschaft des Clubs zum Einsatz kam, war bereits in 23 Bundesligaspielen als Ersatztorhüter dabei, blieb aber ohne Einsatz. Theißen kam im vergangenen Jahr vom 1. FC Köln II zur Fortuna. «Ich freue mich riesig, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Nach der aufregenden Saison, die ich hier erleben durfte, hoffe ich, dass ich mich hier weiter so positiv entwickeln werde», erklärte Theißen in der Vereinsmitteilung.

