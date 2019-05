Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Chris Rumble aus Bremerhaven verpflichtet. Der 29 Jahre alte Verteidiger erhält einen Vertrag für eine Spielzeit. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der gebürtige US-Amerikaner spielte in den beiden vergangenen Spielzeiten für die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Von dpa