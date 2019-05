Zwangsarbeiter schufteten für Abwasserentsorger

Die Historiker fanden außerdem heraus, dass nach 1933 mindestens sechs der damals etwa 200 Mitarbeiter aus rassistischen und politischen Motiven entlassen wurden. Darunter war auch der Chefchemiker der Emschergenossenschaft, Hermann Bach. Er sei 1935 wegen der antijüdischen «Nürnberger Gesetze» in den Vorruhestand versetzt worden. Von Berlin aus habe er in die USA auswandern wollen. Doch dazu sei es nicht gekommen: 1944 sei er in einem Berliner Sammellager gestorben, berichtete die Historikerin Eva Balz.

Es habe nachgewiesen werden können, dass auf den Baustellen im Ruhrgebiet umfassend zivile ausländische Arbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt worden seien, hieß es weiter. Diese seien nicht bei den Wasserverbänden selbst, sondern bei Subunternehmern angestellt gewesen. An der Hauptverwaltung der Verbände in Essen soll künftig eine Tafel an die Verstrickung mit dem NS-System erinnern.