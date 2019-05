Hochtief startet mit kräftigem Gewinnplus ins neue Jahr

Essen (dpa) - Der Baukonzern Hochtief ist dank gut laufender Geschäfte vor allem bei den Auslandstöchtern in Australien und den USA mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Der Überschuss erhöhte sich im Jahresvergleich in den ersten drei Monaten um knapp 31 Prozent auf 128 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte legte der Gewinn auf 133 Millionen Euro zu.

Von dpa