Kritik an Friedenspreisträger mit antisemitischen Äußerungen

Aachen (dpa/lnw) - Der designierte Aachener Friedenspreisträger Ruslan Kotsaba ist wegen antisemitischer Äußerungen in die Kritik geraten. Lea Heuser vom Verein Aachener Friedenspreis sagte am Freitag, der Vorstand berate zur Stunde, was weiter geschehen solle. Am Mittwoch hatte der Verein angekündigt, dass Kotsaba in diesem Jahr den internationalen Preis - es gibt auch noch einen nationalen - erhalten solle. Der Journalist engagiere sich für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts.

Von dpa