Viktoria Köln vor Aufstieg in die 3. Liga: «Großes Ziel»

Köln (dpa/lnw) - Der FC Viktoria Köln will sich auf dem Weg in die 3. Fußball-Liga nicht mehr aufhalten lassen. «Wir haben ein großes Ziel, das wir in der eigenen Hand haben und mit aller Kraft erreichen wollen», sagte Viktoria-Trainer Patrick Glöckner. Mit einem Sieg am Samstag (14.00 Uhr) beim vom Abstieg bedrohten SV Straelen wäre den Kölnern bereits vor dem abschließenden Spieltag in der Regionalliga West der Meister-Titel und der damit verbundene Aufstieg nicht mehr nehmen.

Von dpa