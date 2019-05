Brand von Tiefgarage: Kilometerlanger Stau bei Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen sind am Freitagmorgen nur schwer vom Westen her nach Düsseldorf gekommen. Die Abfahrt der A52 Richtung Düsseldorf blieb laut WDR Verkehrsstudio zeitweise gesperrt, weil es in einer Tiefgarage gebrannt hatte. In der Folge staute es sich zwischen Büderich und Schiefbahn auf bis zu zehn Kilometern, Autofahrer mussten bis zu 45 Minuten mehr Zeit einplanen.

Von dpa