Wörner erinnert sich an Geruch ihres Lieblingskaugummis

Düsseldorf (dpa) - Für Schauspielerin Natalia Wörner (51) ist der prägnanteste Geruch ihrer Kindheit nach eigenen Worten der ihres Lieblingskaugummis. «Eigentlich roch er so ein bisschen wie Kleber, aber ich habe ihn geliebt», sagte die 51-Jährige am Donnerstag bei der Verleihung des deutschen Parfumpreises «Duftstars» in Düsseldorf. «Mit manchen Gerüchen wird man sofort in eine bestimmte Lebensphase katapultiert. Man hat Situationen wie in einer Zeitreise wieder vor sich.» Gerüche seien die unglaublichste Form von Erinnerung, sagte die Lebensgefährtin von Bundesaußenminister Heiko Maas (52).

Von dpa