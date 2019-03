Rentner in Wohnung umgebracht: Spuren deuten auf Raubmord

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 69-jähriger gehbehinderter Rentner ist in seiner Wohnung in Krefeld umgebracht worden. Das Spurenbild deute auf einen Raubmord hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. So fehle Bargeld, das der Mann am Freitag von seinem Konto abgehoben habe. Außerdem gebe es Spuren eines Kampfes. Der Mann habe Schnittwunden an Kopf und Händen. Sein Rollator habe umgestürzt neben seiner Leiche gelegen.

Von dpa