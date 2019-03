Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Jahr nach dem Start der großen Koalition in Berlin stärken GroKo-Skeptiker in der nordrhein-westfälischen SPD den Sozialdemokraten in der Bundesregierung den Rücken. Es gebe eine «große Geschlossenheit» zwischen der Landtagsfraktion, der NRW-SPD und der Bundes-SPD, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa