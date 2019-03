Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Vincent Saponari bis zum 30. April 2020 verlängert. Das teilte der an den Playoffs gescheiterte Verein der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Der 29-Jährige spielt seit August vergangenen Jahres für die Pinguine und erzielte in 43 Begegnungen neun Treffer.

Von dpa