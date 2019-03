Deutlich weniger Betriebsgründungen in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Betriebe entstanden. Die Gründungen gingen um 7,4 Prozent auf 26 686 zurück, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. In den beiden Vorjahren war die Zahl der Betriebsgründungen noch gestiegen.