Polizei durchsucht nach Bombendrohung Finanzamt: Entwarnung

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einer Droh-Mail hat die Polizei am Dienstagmorgen das Finanzamt Gelsenkirchen durchsucht - und schnell Entwarnung gegeben. Die rund 250 Mitarbeiter hätten sich nach dem Notfallplan der Behörde vorher in Sicherheit gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Sprengstoff-Spürhunde der Polizei durchsuchten das Gebäude, fanden aber nichts Verdächtiges. Die Mitarbeiter konnten daraufhin wieder zurück an ihren Arbeitsplatz.

Von dpa