Zollhund erschnüffelte Drogen: Drogenring zerschlagen

Essen (dpa/lnw) - Das feine Näschen der Duisburger Zollhündin Cleo hat laut deutschem Zoll zur Zerschlagung eines Drogenrings in Rumänien geführt. In monatelangen Ermittlungen konnten die Behörden in Deutschland und Rumänien mehr als 14 Kilogramm Drogen sicherstellen. Fünf mutmaßlichen Angehörigen des Drogenrings wird nun in Rumänien der Prozess gemacht, wie das Zollfahndungsamt Essen am Dienstag mitteilte.

Von dpa