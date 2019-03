CDU-Generalsekretär: Menschen bei Strukturwandel mitnehmen

Halle (dpa) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat angesichts des geplanten Kohleausstiegs in Deutschland dazu aufgerufen, die Menschen bei den anstehenden Veränderungen stets mitzunehmen. Es gehe darum sachlich zu diskutieren, wie hoch sind die Kosten, wie sichert man die Versorgung mit Energie und die Zukunft von Arbeitsplätzen, sagte er am Montagabend in Halle vor rund 200 Menschen bei einem Europagespräch der CDU Sachsen-Anhalts zum Thema «Technologie ist unsere Antwort auf den Strukturwandel». Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ihre geplante Teilnahme aus Termingründen in Berlin kurzfristig abgesagt.

Von dpa