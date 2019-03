Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Bluttat an einer 36-jährigen Düsseldorferin beginnt heute der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder. Vor sieben Monaten war die Frau mit 27 Messerstichen und -schnitten auf offener Straße umgebracht worden. Angeklagt ist ein 44 Jahre alter Iraner. Tatmotiv könnte verschmähte Liebe sein.

Eine entscheidende Rolle komme in dem Verfahren dem psychiatrischen Gutachter zu, hatte sein Verteidiger angekündigt. Dabei gehe es um die Frage der verminderten Schuldfähigkeit oder sogar der Schuldunfähigkeit. So sei sein Mandant auch nicht mehr in Untersuchungshaft untergebracht, sondern in einer Psychiatrie.

Nach der Tat hatte sich der Flüchtige nach Spanien abgesetzt. Eineinhalb Wochen später war er in Sevilla festgenommen worden. Das Gericht hat für den Fall 18 Verhandlungstage eingeplant.