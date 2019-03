Kabinette von Bayern und Nordrhein-Westfalen tagen gemeinsam

München (dpa/lby) - Die beiden bevölkerungsreichsten Bundesländer üben den Schulterschluss: Am heutigen Dienstag treffen sich die Kabinette von Bayern und Nordrhein-Westfalen zu einer gemeinsamen Sitzung in der Münchner Residenz. Unter anderem wollen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Düsseldorfer Kollege Armin Laschet (CDU) eine Zukunftskommission zur Digitalisierung ins Leben rufen. Diese soll sich beispielsweise um digitale Verwaltung und neue Arbeitsmodelle in einer digitalisierten Welt kümmern.

Von dpa