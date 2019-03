Bayern und NRW wollen Länder gegenüber dem Bund stärken

München (dpa/lby) - Die beiden bevölkerungsreichsten Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern wollen gemeinsam für eine Stärkung der Länder gegenüber dem Bund kämpfen. Darauf verständigten sich die Kabinette beider Länder am Dienstag bei einer gemeinsamen Sitzung in München. «Uns ist wichtig, den Föderalismus zu stärken», sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach den Beratungen in der Residenz. «Der Bund besteht aus den Ländern und nicht umgekehrt.» Deshalb sei es wichtig, Länderkompetenzen zu erhalten und die Länder gegenüber dem Bund zu stärken, den Bundesrat ebenso. Der Düsseldorfer Regierungschef Armin Laschet (CDU) betonte, starke Länder könnten Vertrauen in Politik zurückgewinnen. «Das haben wir uns vorgenommen.»

Von dpa