Frankfurt weiter auf Erfolgskurs: 3:0 in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist für den Europa-League-Kracher bei Inter Mailand gerüstet. Die Hessen siegten zum Abschluss des 25. Spieltags am Montagabend bei Fortuna Düsseldorf 3:0 (0:0) und bleiben damit als Tabellenfünfter in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen. Goncalo Paciencia (48. Minute) und zweimal Sebastién Haller (90.+1 und 90.+3) erzielten die Treffer. Am Donnerstag gastiert die Eintracht, die in elf Pflichtspielen in 2019 noch ungeschlagen ist, zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter.

Von dpa