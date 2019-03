Toter Mensch nach Brand in Wuppertal entdeckt

Wuppertal (dpa/lnw) - Einsatzkräfte haben nach einem Wohnungsbrand in Wuppertal einen toten Menschen entdeckt. Die Identität war nach dem Feuer am Montag zunächst unklar, wie die Polizei erklärte. Demnach hatten Anwohner am Mittag die Einsatzkräfte alarmiert. Bei Eintreffen der Retter stiegen schwarze Rauchschwaden aus den Fenstern der betroffenen Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und bargen die leblose Person. Brandursache und Schadenshöhe müssten nun von der Kripo geklärt werden, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.