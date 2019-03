Schul-Amok: NRW-Ministerin will «Kultur des Hinschauens»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zehn Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden in Baden-Württemberg mahnt Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) «eine Kultur des Hinschauens» an. Allen Schulen werde empfohlen, Teams für Beratung, Gewaltprävention und Krisenintervention einzurichten, betonte Gebauer am Montag. Es sei Aufgabe aller Beteiligten an Schulen und bei Behörden, gemeinsam Einsatzkonzepte zu entwickeln, um solchen furchtbaren Taten den Nährboden zu entziehen oder ihnen im Ernstfall professionell entgegentreten zu können, erklärte die Ministerin auf Anfrage.

Von dpa