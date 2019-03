Computerstörung am Airport Düsseldorf: Verspätungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein sechs Stunden dauernder Ausfall der Anzeigetafeln hat am Montagmorgen am Düsseldorfer Flughafen die Abläufe gestört. Auch die Internetseite des drittgrößten deutschen Flughafens konnte nicht aufgerufen werden, wie der Airport mitteilte. Wegen der Computerprobleme kam es zu Verspätungen im Flugbetrieb. Die Passagiere wurden vor Ort von Mitarbeitern sowie mit Lautsprecherdurchsagen informiert. Die Störung begann um 5.55 Uhr kurz vor Beginn des Flugbetriebs und endete um 11.51 Uhr. Im Schnitt hat der Düsseldorfer Flughafen 60 000 Passagiere am Tag.