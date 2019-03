Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 44 nahe Dortmund sind drei Lkw-Fahrer schwer verletzt worden, einer schwebte in Lebensgefahr. Der viel befahrene Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Werl und Unna-Ost in Richtung Dortmund war am Montag fast viereinhalb Stunden lang komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa