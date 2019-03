Autobahn-Unfall bei Dortmund: drei Schwerverletzte

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Auffahrunfall auf der A44 nahe Dortmund sind am Montagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Auch am Mittag war der Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Werl und Unna-Ost in Richtung Dortmund noch komplett gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen aus ungeklärter Ursache auf einen anderen Lkw auf. Der Unfallverursacher hatte offenbar noch ausweichen wollen und riss dabei den ersten Angaben zufolge einen weiteren Lastwagen mit. Zudem touchierte er wohl einen Transporter, der auf die Seite kippte. Zwei Rettungshubschrauber landeten.

Von dpa