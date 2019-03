Schalke ohne Uth und Harit nach Manchester

Münster (dpa) - Der FC Schalke 04 hat die Reise zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Manchester City ohne Mark Uth und Amine Harit angetreten. Beim Abflug des Bundesliga-14. am Montag vom Flughafen Münster-Osnabrück waren die beiden Fußballprofis nicht dabei. Sie hatten schon beim 2:4 am Freitag im Bundesligaduell bei Werder Bremen nicht im Kader des Revierclubs gestanden. Dagegen kehrte Hamza Mendyl in das Aufgebot zurück.

Von dpa