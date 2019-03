Kölner Seilbahn soll Ende März wieder in Betrieb sein

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Seilbahn über den Rhein soll nach mehr als eineinhalb Jahren Stillstand vom 28. März an wieder laufen. «Wir wollen Ende März wieder in Betrieb gehen», kündigte Jörn Schwarze, Vorstandsmitglied der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), am Montag in Köln an. «Wenn das Wetter es zulässt.» Der späteste Termin - falls der Wind Ende März zu stark sein sollte - sei Ostern.

Von dpa