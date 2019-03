Häuser einsturzgefährdet: Experten sollen Ursache eruieren

Wuppertal (dpa/lnw) - Nachdem 70 Menschen in Wuppertal ihre Häuser wegen Einsturzgefahr haben verlassen müssen, sollen nun Fachleute die Gebäude inspizieren. Wie eine Stadtsprecherin am Montagmorgen mitteilte, drohen die sieben Mehrfamilienhäuser weiterhin abzusacken. Das gesamte Areal sei abgesperrt, die betroffenen Anwohner dürften nicht mehr in ihre Wohnungen. «Für die Leute ist das sehr schwierig», sagte die Sprecherin. Demnach ist es wahrscheinlich, dass sich unter den Häusern Hohlräume gebildet haben könnten. Experten sollen die Ursache in den teils rund 100 Jahre alten Häusern untersuchen.

Von dpa