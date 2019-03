70 Menschen hatten am Sonntag ihre Häuser verlassen müssen. Ersten Untersuchungen zufolge hatten ein Wasserrohrbruch und Hohlräume aus Bergbauzeiten die Häuserzeile brüchig werden lassen. Sechs Wohnhäuser blieben vorerst evakuiert, zwei Häuser konnten von ihren Bewohnern am Montag wieder bezogen werden. Derzeit seien noch 50 Menschen betroffen, die nicht in ihre Wohnungen zurück dürften, sagte ein Sprecher der Stadt Wuppertal am Dienstag.