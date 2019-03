Düsseldorf (dpa) - Sturm Eberhard hat am Sonntag in Nordrhein-Westfalen den Zugverkehr zum Stillstand gebracht und im Sauerland auch ein Todesopfer gefordert. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Hochsauerlandkreis, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Für den 47-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Für zahlreiche Bahnreisende schwand die letzte Hoffnung, trotz des Sturms am Sonntag noch an ihr Ziel zu kommen. Die Deutsche Bahn will den Zugverkehr bei S-Bahnen und im Regionalverkehr in NRW am Sonntag nicht wieder aufnehmen. Auch im Fernverkehr seien lediglich einzelne Fahrten möglich, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag.

Die Bahn hatte alle Züge am Sonntagnachmittag an den Bahnhöfen gestoppt. Zuvor waren zwei wichtige Stellwerke in Essen und Wuppertal ausgefallen, in Essen war der gesamte Bahnhof zeitweise ohne Strom. In weiten Teilen des Landes kämpfte die Feuerwehr mit umgestürzten Bäumen und abgedeckten Hausdächern.