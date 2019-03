Essen (dpa/lnw) - Nach Sturmtief «Eberhard» müssen Bahnreisende in NRW am Montag weiter mit Einschränkungen, Ausfällen und verspäteten Zügen rechnen. «Im Regionalverkehr gibt es noch einige Einschränkungen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen. Auch auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt sollten noch einzelne Züge ausfallen.

Von dpa