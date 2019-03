Mindestens zwei Verletzte durch Sturm «Eberhard» in NRW

Bochum/Köln (dpa/lnw) - Umgestürzte Bäume haben während des Unwetters in Nordrhein-Westfalen am Sonntag mindestens zwei Menschen verletzt. In Bochum habe ein Baum eine Feuerwehrfrau getroffen, teilten ihre Kameraden mit. Die Einsatzkräfte seien gerade damit beschäftigt gewesen, einen umgestürzten Baum zu zersägen, als ein weiterer Baum umfiel. Die Frau sei aber nur leicht verletzt.