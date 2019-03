Bielefeld (dpa/lnw) - Nach der gewaltsamen Tötung seiner zwei Kinder schwebt der Vater weiterhin in Lebensgefahr. Er soll am Sonntag den Kleinkindern Schnittverletzungen zugefügt und sie so getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag nach der Obduktion mitteilten.

Von dpa