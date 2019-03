Kinder mit Schnitten getötet: Vater unter Tatverdacht

Bielefeld (dpa/lnw) - Die in Bielefeld mutmaßlich von ihrem Vater getöteten Kleinkinder starben an den Folgen von Schnittverletzungen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag nach der Obduktion mit. Der 41-jährige Familienvater schwebte am Montagnachmittag in Lebensgefahr. Er soll nach der gewaltsamen Tötung seiner beiden Kinder versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Von dpa