Reisende verbrachten Nacht in Zügen

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Stopp des Bahnverkehrs in Nordrhein-Westfalen haben zahlreiche Reisende die Nacht zum Montag in Aufenthaltszügen verbracht. In einem von der Bahn bereitgestellten Zug in Köln hätten am Abend und in der Nacht bis zu 150 Reisende Platz gefunden, sagte ein Bahnsprecher am Morgen. In Dortmund seien es deutlich weniger Reisende gewesen. Ein weiterer Aufenthaltszug stand demnach in Hamm. Der Zugverkehr in NRW war am Sonntag wegen des Sturms «Eberhard» gestoppt worden.

Von dpa