Junger Fußballfan von Zug erfasst und gefährlich verletzt

Der Lokführer stoppte den Zug, konnte den 24-Jährigen aber nicht finden. Erst vom nachfolgenden Zug aus wurde der Mann am Rande der Gleise liegend entdeckt. Eine mitfahrende Ärztin leistete Erste Hilfe. Der 24-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Sonntag schwebte der Mann laut Polizei noch in Lebensgefahr.