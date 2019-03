Junger Fußballfan von Zug erfasst: lebensgefährlich verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein 24 Jahre alter Fußballfan ist in Köln von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fan von Arminia Bielefeld war nach dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft gegen den 1. FC Köln aus unbekannter Ursache die Gleise entlang gelaufen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin erfasste ein Zug den jungen Mann am Samstagabend.

Von dpa