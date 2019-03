Polizei nimmt Hooligans in Gewahrsam: Haftbefehl vollstreckt

Köln (dpa/lnw) - In Köln hat die Polizei nach dem Zweitliga-Fußballspiel des 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld am Samstag 13 Männer in Gewahrsam genommen. Es handele sich um «hinreichend als Schläger im Fußballumfeld» bekannte Bielefelder Anhänger, erklärte die Polizei. Ein 27-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wurde vorläufig festgenommen. Anwohner hatten am Mittag den Notruf gewählt, weil sich Anhänger der beiden Vereine in Köln-Dellbrück «feindselig» gegenüberstanden und demnach kurz davor waren, aufeinander loszugehen. Bei Eintreffen der Polizei seien die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Einer der in Gewahrsam genommenen Männer sei bereits verletzt gewesen, hieß es.

Von dpa