Spingreiter Baackmann siegt in Dortmund

Dortmund (dpa) - Springreiter Jens Baackmann (Münster) hat das Championat von Dortmund gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich am Samstag auf Carmen 255 in 39,05 Sekunden vor dem Belgier Gilles Dunon (40,68 Sekunden)und dem Österreicher Max Kühner (40,75) durch. Der Weltranglistenvierte Marcus Ehning (Borken) wurde Zehnter. Dressurreiterin Isabell Werth (Rheinberg) feierte am Freitag bereits einen Doppelerfolg in Dortmund: Die sechsfache Olympia-Siegerin sicherte sich mit Emilio Platz eins im Grand Prix und mit Don Johnson auch noch Platz zwei. Ingrid Klimke (Münster) landete mit Franziskus auf dem dritten Rang.

Von dpa