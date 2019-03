Cottbus (dpa/bb) - Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat nach einem Befreiungsschlag am 27. Spieltag den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz den SC Preußen Münster mit 3:0 (3:0).

Vor 5248 Zuschauern im Stadion der Freundschaft stellten Dimitar Rangelow (4. Minute), Streli Mamba (8.) und Daniel Bohl (26.) bereits in der ersten Hälfte die Weichen für den siebten Saisonsieg. «Wir hatten das Match-Glück auf unserer Seite, haben aber auch unseren Leistungsanstieg nachgewiesen. Uns stehen aber noch harte Wochen bevor», sagte Wollitz im Hinblick auf die tabellarische Situation. Nach dem ersten Dreier im neuen Jahr sind die Lausitzer mit nunmehr 27 Punkten nur noch drei Zähler vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt.