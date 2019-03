Cottbus (dpa/bb) - Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat nach einem Befreiungsschlag am 27. Spieltag den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz den SC Preußen Münster mit 3:0 (3:0).

Von dpa