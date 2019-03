Aue (dpa/sn) - Der FC Erzgebirge Aue hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn vor 7350 Zuschauern mit 2:1 (1:0). Emmanuel Iyoha (11.) und Philipp Zulechner (81.) erzielten die Tore für die «Veilchen», der Anschlusstreffer durch Christopher Antwi-Adjej (87.) kam für die Gäste, die nach einer Roten Karte für Uwe Hünemeier (45./Notbremse) die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten mussten, zu spät. Meyer änderte seine Aufstellung im Vergleich zum 3:0-Sieg in Sandhausen auf zwei Positionen. Fabian Kalig und Calogero Rizzuto rückten für Tom Baumgart (Bank) und Robert Herrmann (grippaler Infekt) in die Startelf.