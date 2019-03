Köln setzt Siegesserie fort und baut die Tabellenführung aus

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat dank des dreifachen Torschützen Simon Terodde die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Am Samstag setzten sich die Rheinländer mit 5:1 (2:0) gegen Arminia Bielefeld durch und haben vier Punkt Vorsprung auf die Verfolger. Dominick Drexler (14. Minute), Jhon Cordoba (48.) und dreimal Terodde (21./69./90.) sicherten den Kölnern den vierten Sieg in Folge. Bielefeld im Tabellenmittelfeld musste nach dem Anschlusstor von Andreas Voglsammer (71.) erst die zweite Niederlage in den vergangenen sechs Liga-Partien hinnehmen.

Von dpa