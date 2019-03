Zusammenstoß mit Linienbus: drei Personen leicht verletzt

Geldern (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind drei Personen leicht verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer habe am Freitagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt des Linienbusses missachtet und sei mit dem Bus zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Dabei wurden der Autofahrer, der 55 Jahre alte Busfahrer und ein 17 Jahre alter Fahrgast leicht verletzt.

