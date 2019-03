Köln (dpa) - Comedian Tom Gerhardt (61) hat in Köln seine Lebensgefährtin Nadja da Silva (45) geheiratet. Nur der engste Kreis der Familie sei bei der Feier am Freitag dabei gewesen, sagte er dem «Express». Bei Instagram postete der Comedian ein Foto, auf dem seine Frau im Hochzeitskleid ihn am Bein zum Standesamt zerrt.

Von dpa