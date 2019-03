Neue Fahrbahnmarkierungen: Stau auf A52 bei Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine Vollsperrung der Autobahn 52 sorgt bei Mönchengladbach am Samstag für massive Verkehrsbehinderungen. In Fahrtrichtung Düsseldorf standen Autofahrer schon Samstagmittag mehr als eine Stunde im Stau - Tendenz weiter steigend, wie aus der Stau-Karte des Landesbetriebs Straßen.NRW hervorging. Weil in einer Baustelle zwischen Mönchengladbach-Nord und dem Autobahnkreuz Neersen die gelben Baustellen-Markierungen erneuert werden, ist die Autobahn in Richtung Düsseldorf noch bis etwa 18.00 Uhr gesperrt. Straßen.NRW verweist Autofahrer auf die ausgeschilderten Umleitungen.

Von dpa