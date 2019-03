Bauarbeiten sorgen für Stau auf A52 bei Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine Vollsperrung der Autobahn 52 bei Mönchengladbach hat am Samstag stundenlang für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Fahrtrichtung Düsseldorf standen Autofahrer mehr als eine Stunde lang im Stau, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilte. Weil in einer Baustelle zwischen Mönchengladbach-Nord und dem Autobahnkreuz Neersen die gelben Baustellen-Markierungen erneuert werden mussten, war die Autobahn in Richtung Düsseldorf bis in den Nachmittag hinein gesperrt. Nachdem die Sperrung aufgehoben wurde, löste sich der Stau schnell auf.

Von dpa