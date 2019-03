Zukunft von Tedesco: S04-Sportvorstand will Trendwende sehen

Bremen (dpa) - Die Zukunft von Trainer Domenico Tedesco beim kriselnden Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hängt nicht unbedingt vom Ergebnis im heutigen Spiel bei Werder Bremen ab. «Es muss eine Trendwende in der Leistung sein. Man kann auch bei einer sehr guten Leistung verlieren. Wir alle werden um 22.15 Uhr das Gefühl haben, ob es eine Trendwende war», sagte der neue Schalker Sportvorstand Jochen Schneider am Freitag zu seinen Erwartungen für das Spiel in Bremen im Interview bei Eurosport.