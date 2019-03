Armin Laschet wirbt beim IOC für Olympia 2032 in NRW

Düsseldorf (dpa) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat beim deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach für die Austragung der Olympischen Spiele 2032 in Nordrhein-Westfalen geworben. «Es war ein guter, offener und wichtiger Gedankenaustausch», sagte Laschet dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag-Ausgabe) nach dem Treffen mit Bach im IOC-Hauptquartier in Lausanne. An dem Gespräch nahmen auch der Gründer der Initiative Rhein Ruhr City 2032, Michael Mronz, und die Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Veronika Rücker, teil.